متغير "أركتوروس" شديد العدوى وطفرة من "أوميكرون".. وخبيرة: يتجاوز المناعة السابقة

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن بلاده لم تُكَثّف بعدُ إجراءات السلامة الوبائية الخاصة فيما يتعلق بمتغير كورونا الجديد أركتوروس؛ لكن القيود السابقة لا تزال قائمة.
وأضاف "بيسكوف": "ليس لدينا حتى الآن أي تغييرات في إقامة أحداثٍ بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أي إجراءات إضافية".
ولفت إلى أن "بعض القيود والتدابير الاحترازية ونظام الفحص لوجود عدوى فيروس كورونا؛ لا تزال سارية في الكرملين، وحتى الآن لا نتحدث عن أي تحسينات".
من جانبها قالت آنا بوبوفا، رئيسة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان: إن البديل الجديد لفيروس كورونا XBB 1.16، الملقب بـ"أركتوروس Arcturus" شديد العدوى، ويمكن أن يتجاوز المناعة التي تم تكوينها مسبقًا للشخص؛ وفقًا لها.. وسيأخذ المرض شكلًا من أشكال العدوى الفيروسية التنفسية الحادة.
وأشارت "بوبوفا" وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، إلى أن المتخصصين يرون خطر زيادة الإصابة بالعدوى في نهاية مايو، وحتى الآن، تم تأكيد 4 إصابات بمتغير أركتوروس Arcturus في روسيا.
وفي الوقت الحالي؛ فإن متغير Arcturus يعتبر طفرة جديدة من أوميكرون Omicron، منتشرة في الهند؛ حيث تشكل ما يقرب من 90% من جميع إصابات كورونا؛ حسب ما أشار إليه مسؤول الصحة العامة الأعلى.