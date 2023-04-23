متغير "أركتوروس" شديد العدوى وطفرة من "أوميكرون".. وخبيرة: يتجاوز المناعة السابقة

من جانبها قالت آنا بوبوفا، رئيسة الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان: إن البديل الجديد لفيروس كورونا XBB 1.16، الملقب بـ"أركتوروس Arcturus" شديد العدوى، ويمكن أن يتجاوز المناعة التي تم تكوينها مسبقًا للشخص؛ وفقًا لها.. وسيأخذ المرض شكلًا من أشكال العدوى الفيروسية التنفسية الحادة.