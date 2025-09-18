تقنية "قبعة التبريد" تخفف الصداع وتدعم مرضى السرطان.. وخبير يوضح الفوائد والمخاطر

وأضاف أن هذه التقنية تُستخدم أيضًا مع مرضى السكتات الدماغية للحفاظ على استقرار درجة حرارة الدماغ، والحد من الالتهابات بعد الجلطة، مشيرًا إلى أن دورها في علاج الصداع النصفي يشهد انتشارًا واسعًا، خصوصًا أن 85% من المصابين به من النساء، وأن تبريد الرأس عبر القماش أو الثلج قد يُسبب أحيانًا مضاعفات في الأوعية الدموية، بينما توفر القبعة تبريدًا متوازنًا وآمنًا.