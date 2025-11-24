دراسة أمريكية: طفرات وراثية نادرة وراء إصابة الأطفال بأورام الدماغ والحبل الشوكي

وأظهرت نتائج الدراسة أن 7% من المشاركين لديهم جينات وراثية مرتبطة بالأورام، بينما حمل 6% تغيّرات لم تُعرف سريريًا من قبل. كما تبين لاحقًا أن 35% من الأطفال الذين لديهم الطفرة الجينية اكتسبوا تغييرًا إضافيًا في الجين نفسه داخل الورم، ما أدى إلى فقدان الوظيفة الطبيعية للجين، وهو ما يدعم ما يُعرف بـ نموذج الضربتين في السرطان: طفرة موروثة وأخرى مكتسبة.