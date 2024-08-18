تحدياتُ أولِ أيام المدرسة وتهيئة الطلاب النفسية.. 7 إشارات تُنبه لها "الصحة"

وأشارت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى تحديات اليوم الأول في المدرسة؛ حيث التكيف مع فصول ومناهج دراسية جديدة، والتعامل مع زملاء ومعلمين جدد، والرهبة من العام الدراسي الجديد.