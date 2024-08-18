تحدياتُ أولِ أيام المدرسة وتهيئة الطلاب النفسية.. 7 إشارات تُنبه لها "الصحة"

أكدت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل- أهمية مواجهة تحديات عودة الأبناء للدراسة بالدعم والتهيئة النفسية الصحيحة، منبهة إلى 7 إشارات.
وأشارت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى تحديات اليوم الأول في المدرسة؛ حيث التكيف مع فصول ومناهج دراسية جديدة، والتعامل مع زملاء ومعلمين جدد، والرهبة من العام الدراسي الجديد.
وعن كيفية تهيئة الأبناء نفسيًّا للعودة إلى الدراسة؛ أشارت "صحة جدة" إلى أهمية ضبط الروتين الدراسي قبل العودة بأسبوعين؛ بتعديل أوقات النوم والإفطار، والتشجيع على طلب الدعم من المعلمين عند مواجهة الصعوبات.
وبيّنت أهمية "التواصل مع أولياء الأمور الآخرين لتبادل الخبرات لدعم الأطفال، والتعاطف معهم، والتحدث عن مخاوفهم وطرق التغلب عليها، وتأكيد الدعم المستمر".