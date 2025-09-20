"النمر": فيتامين "سي" لا يحمي من الزكام.. والإنفلونزا تهدد القلب والرئتين

فنّد الدكتور خالد النمر، استشاري القلب وقسطرة الشرايين، الاعتقاد الشائع بأن تناول فيتامين "سي" يوميًا يقي من الزكام أو الإنفلونزا، مؤكدًا أن هذه المعلومة غير دقيقة، وأن تأثير الفيتامين في تقليل مدة الإصابة ضعيف للغاية ولا يتجاوز 8%.
وأوضح النمر أن الإنفلونزا ليست مجرد رشح أو زكام بسيط، بل هي التهاب فيروسي حاد، تكمن خطورته في إمكانية تسببه بالتهاب رئوي ومضاعفات خطيرة أبرزها زيادة احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية، خصوصًا لدى كبار السن.
وشدد على أن الوقاية من الإنفلونزا لا تعتمد على الفيتامينات، بل تبدأ بأخذ اللقاح الموسمي، والابتعاد عن مخالطة المصابين، ولبس الكمامة خصوصًا في الأماكن المغلقة والمزدحمة.
وأشار النمر إلى أهمية نظافة الأطفال وتعقيمهم جيدًا عند عودتهم من المدارس، قبل السلام أو المخالطة المباشرة لكبار السن في المنازل، للحفاظ على صحتهم وتفادي نقل العدوى لهم.
وأكد أن الوعي بطبيعة الإنفلونزا وطرق انتقالها ومخاطرها هو السبيل الحقيقي لحماية الفئات الأكثر عرضة، داعيًا الجميع إلى التعامل مع موسم الشتاء بجدية واتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة.