"النمر": فيتامين "سي" لا يحمي من الزكام.. والإنفلونزا تهدد القلب والرئتين

فنّد الدكتور خالد النمر، استشاري القلب وقسطرة الشرايين، الاعتقاد الشائع بأن تناول فيتامين "سي" يوميًا يقي من الزكام أو الإنفلونزا، مؤكدًا أن هذه المعلومة غير دقيقة، وأن تأثير الفيتامين في تقليل مدة الإصابة ضعيف للغاية ولا يتجاوز 8%.