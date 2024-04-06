حقن التنحيف الشهيرة.. ماذا تحتوي بداخلها؟

ما هي الآثار الجانبية لحقن التنحيف؟

ذكرت مراجعة في عام 2017 أن الآثار الجانبية للجرعة تميل إلى أن تكون معدية معوية. يمكن أن يشمل ذلك الغثيان والإسهال وآلام المعدة والإمساك.