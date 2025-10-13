دراسة تكشف أن العلاج الكيميائي قد يسبب تلف الأوعية اللمفاوية ومشاكل في الذاكرة والتركيز

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت اليوم الاثنين في مجلة Communications Biology، أن أدوية العلاج الكيميائي الشائعة قد تُحدث ضررًا في الأوعية اللمفاوية داخل الدماغ، مما يُضعف قدرتها على التخلص من الفضلات العصبية ويؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز.