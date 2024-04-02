بالأدوية وبغيرها.. لماذا يفقد البعض الكثير من الوزن ويفشل آخرون؟

تتزايد رغبة قطاعات واسعة من الناس في إنقاص وزنهم، وهو ما دفع بعض شركات الأدوية لتصنيع عقاقير للمساعدة في تخفيض الوزن، بينما صممت شركات أخرى أغذية خاصة؛ بهدف الاستجابة إلى تلك الرغبات، لكن "بعض الأشخاص لا يحصلون على النتيجة المطلوبة، في حين يحصل عليها آخرون"، فما السر وراء ذلك؟