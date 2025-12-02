الدكتور خالد النمر يحذّر: إيقاف دواء الكولسترول يضاعف خطر الجلطة ويعرّض المرضى لانتكاسات خطيرة
حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من التوقف العشوائي عن أدوية الكولسترول (الستاتين)، مؤكداً أن عدداً من الحالات التي تصل إلى الطوارئ والعناية المركزة تعود إلى إيقاف العلاج دون استشارة طبية.
وأوضح النمر أن امرأة أوقفت دواء الكولسترول قبل شهرين بناءً على نصيحة جارتها، قبل أن تُصاب اليوم بجلطة حادة كان يمكن تفاديها لو استمرت على العلاج بالشكل الصحيح.
وقال النمر إن دواء الكولسترول يمثل «خط الدفاع الأقوى» ضد عودة الجلطات، مشدداً على أن التوقف المفاجئ عنه يجعل المريض «مكشوفاً بلا درع أمام عدوٍّ لا يرحم»، في إشارة إلى الجلطات القلبية المتكررة.
وأكد أن حالات مشابهة تُسجّل يومياً في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، مشيراً إلى أن العلاج ليس مؤقتاً لمن سبق أن تعرّض لجلطة أو خضع لدعامات قلبية، بل هو «حماية مستمرة» يجب عدم إيقافها إلا بتوجيه مباشر من الطبيب المعالج.
ودعا النمر المرضى إلى عدم الأخذ بالنصائح العشوائية أو اجتهادات المحيطين، وأن الرجوع للطبيب المختص هو الأساس لضمان استمرار العلاج وضبط الجرعات المناسبة للحالة الصحية.