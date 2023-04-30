ألف عالم من المتعصبين النباتيين يؤكدون أن اللحوم مهمة لنمط حياة صحي

وخلصت دراسة هؤلاء إلى أن الصلة بين اللحوم الحمراء والأمراض تم القضاء عليها، عندما يجري دمجها في نظام غذائي صحي؛ ما أدى إلى افتراض أن بقية مكونات الحمية قد تكون مسؤولة عن المشكلات الصحية.