يحمي حتى 90%.. مضاعفات الإنفلونزا في تنبيه لـ"فهد الطبية": التطعيم أهم سبل الوقاية

أكدت مدينة الملك فهد الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية؛ مشيرة إلى أن التطعيم يقي من الأعراض والمضاعفات.
وأبانت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التطعيم أهم سبل الوقاية من الإنفلونزا الموسمية؛ موضحة أنه يحمي حتى 90%.
وعن أعراض الإنفلونزا الموسمية، قالت: "سيلان الأنف، وسعال مستمر، وجفاف، والتهاب الحلق، وصداع، وألم العضلات، ودرجة حرارة أكثر من 38".
ونبّهت "فهد الطبية" إلى مضاعفات الإنفلونزا الموسمية؛ مشيرة إلى "تسمم الدم، والتهاب الرئتين، والتهاب الأذن، والتهاب الشعب الهوائية، والوفاة لا قدر الله".