7 أعراض واحذر الوفاة.. "مخاطر الأنفلونزا الموسمية والوقاية" في تنبيه لـ"سلمان الطبية"

وعلى صعيد طرق الوقاية، أشارت المدينة إلى أهمية "لبس الكمامة، وتجنّب لمس العيون أو الفم مباشرة، وأخذ لقاح الإنفلونزا، والحرص على نظافة المكان، وغسل اليدين جيدًا، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال".