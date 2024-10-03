7 أعراض واحذر الوفاة.. "مخاطر الأنفلونزا الموسمية والوقاية" في تنبيه لـ"سلمان الطبية"

كشفت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية -عضو تجمع المدينة المنورة الصحي- عن أهم أعراض الأنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن أعراض الأنفلونزا الموسمية تشتمل على: "سيلان الأنف، والتهاب الحلق، وآلام العضلات، وسعال مستمر وجاف، ودرجة حرارة أكثر من 38، ورجفة وتعرق، وصداع".
وعن مضاعفات الأنفلونزا، نبّهت "سلمان الطبية" إلى "التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدم، والوفاة".
وعلى صعيد طرق الوقاية، أشارت المدينة إلى أهمية "لبس الكمامة، وتجنّب لمس العيون أو الفم مباشرة، وأخذ لقاح الإنفلونزا، والحرص على نظافة المكان، وغسل اليدين جيدًا، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال".