المطاعم تضع لك السموم.. 4 مفاتيح للصحة يوضحها "الخضيري": ليست هَبّة!

وأوضح "الخضيري" أن للصحة 4 مفاتيح، أولها المشي والحركة وعدم الخمول؛ لأن الخمول قد يسبب ضمورًا عضليًّا، وثانيها تجنب المعجنات والمخبوزات بالسكر والشيرة؛ وبالذات الدقيق الأبيض، واستبدالها بالحبوب الكاملة المتنوعة بنخالتها.