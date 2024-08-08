المطاعم تضع لك السموم.. 4 مفاتيح للصحة يوضحها "الخضيري": ليست هَبّة!

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، أن الصحة والرشاقة نظام حياة مستمر وليس ريجيمًا طارئًا أو هَبّة طارئة.
وأوضح "الخضيري" أن للصحة 4 مفاتيح، أولها المشي والحركة وعدم الخمول؛ لأن الخمول قد يسبب ضمورًا عضليًّا، وثانيها تجنب المعجنات والمخبوزات بالسكر والشيرة؛ وبالذات الدقيق الأبيض، واستبدالها بالحبوب الكاملة المتنوعة بنخالتها.
وأضاف: اترك السكر الأبيض، وللضرورة ممكن تحلي بقليل من العسل أو دبس التمر، وأخيرًا قلل الملح والصلصات الكيميائية المختلفة المصنعة واستبدله بالليمون في كل طعامك.
وتابع عبر حسابه على منصة "إكس": "للمعلومية المطاعم تضخ تلك السموم، محسنات طعم من مواد صناعية وأملاح بكثرة لتحسين الطعم لك؛ لأنك لا تهتم إلا بالطعم".