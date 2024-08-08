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المطاعم تضع لك السموم.. 4 مفاتيح للصحة يوضحها "الخضيري": ليست هَبّة!

أكد أن "الصحة والرشاقة نظام حياة" وحث على المشي والحركة وعدم الخمول
فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات
فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، أن الصحة والرشاقة نظام حياة مستمر وليس ريجيمًا طارئًا أو هَبّة طارئة.

وأوضح "الخضيري" أن للصحة 4 مفاتيح، أولها المشي والحركة وعدم الخمول؛ لأن الخمول قد يسبب ضمورًا عضليًّا، وثانيها تجنب المعجنات والمخبوزات بالسكر والشيرة؛ وبالذات الدقيق الأبيض، واستبدالها بالحبوب الكاملة المتنوعة بنخالتها.

وأضاف: اترك السكر الأبيض، وللضرورة ممكن تحلي بقليل من العسل أو دبس التمر، وأخيرًا قلل الملح والصلصات الكيميائية المختلفة المصنعة واستبدله بالليمون في كل طعامك.

وتابع عبر حسابه على منصة "إكس": "للمعلومية المطاعم تضخ تلك السموم، محسنات طعم من مواد صناعية وأملاح بكثرة لتحسين الطعم لك؛ لأنك لا تهتم إلا بالطعم".

الصحة
فهد الخضيري

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