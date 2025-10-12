"الأنف البارد".. لماذا يضعف جهاز المناعة وتزداد أمراض الشتاء انتشارًا؟

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح الباب لتطوير بخاخات أنفية تعزز إنتاج الحويصلات المناعية في بطانة الأنف، للحد من انتشار العدوى في الأشهر الباردة. ويقول الدكتور دي هوانغ إن هذه الاكتشافات تقدم تفسيرًا علميًا دقيقًا للتفاوت الموسمي في أمراض الجهاز التنفسي العلوي، وتؤكد أهمية الحفاظ على دفء الأنف والالتزام بالإجراءات الوقائية خلال فصل الشتاء.