في اليوم العالمي للغذاء.. دعوة عالمية لتبنّي أنماط غذائية صحية ومستدامة

يُصادف اليوم العالمي للغذاء في السادس عشر من أكتوبر من كل عام، لتجديد التأكيد على أهمية النظام الغذائي الصحي وضمان الوجبات الصحية الآمنة، والتوعية بأفضل الطرق المستدامة للوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، وتحسين صحة الإنسان، إذ تُعد الأغذية غير الآمنة سببًا رئيسًا للعديد من الأمراض. وتشارك دول العالم في هذه المناسبة بأنشطة متنوعة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجوع في الدول النامية.