في اليوم العالمي للغذاء.. دعوة عالمية لتبنّي أنماط غذائية صحية ومستدامة

يُصادف اليوم العالمي للغذاء في السادس عشر من أكتوبر من كل عام، لتجديد التأكيد على أهمية النظام الغذائي الصحي وضمان الوجبات الصحية الآمنة، والتوعية بأفضل الطرق المستدامة للوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، وتحسين صحة الإنسان، إذ تُعد الأغذية غير الآمنة سببًا رئيسًا للعديد من الأمراض. وتشارك دول العالم في هذه المناسبة بأنشطة متنوعة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجوع في الدول النامية.
وتبنّت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة هذا اليوم للاهتمام بقضايا الغذاء على مستوى العالم، ولمناقشة التحديات الغذائية التي تواجه العصر، وهو اليوم ذاته الذي تأسست فيه المنظمة، ليصبح العالم يحتفل في هذا التاريخ سنويًا. وتشارك أكثر من 150 دولة في هذه المناسبة لتسليط الضوء على أهم قضايا الأمن الغذائي، وتعميق الوعي بمعاناة الشعوب التي تعاني الجوع، وتشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحته وتوفير الموارد الغذائية لجميع الأفراد.
ويُعد النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني من أبرز المخاطر العالمية التي تهدد صحة الإنسان وتؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسرطان. ويُعتبر الحصول على كميات كافية من الغذاء الصحي والآمن أمرًا أساسيًا لاستدامة الحياة والحفاظ على الصحة العامة، كما أن اتباع نظام غذائي متوازن يساعد على الوقاية من الأمراض وسوء التغذية.
ويبدأ الالتزام بالنظام الغذائي الصحي منذ المراحل العمرية المبكرة، مع ضرورة الانتباه للأغذية التي قد تُسبب الحساسية. ويُعد اليوم العالمي للغذاء فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي لجميع فئات المجتمع، والتأكيد على مواجهة التحديات المرتبطة بسوء التغذية وضمان حصول الجميع على غذاء متوازن. كما تشجع المناسبة الشركات والأفراد على تحسين أنظمتهم الغذائية وتقليل هدر الطعام ودعم الزراعة المستدامة.
ويُسهم اليوم العالمي للغذاء أيضًا في إثراء الجهود البحثية للعثور على حلول ومصادر غذائية جديدة، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا، إلى جانب الحد من العوامل البيئية المؤثرة في الأمن الغذائي العالمي مثل التصحر والجفاف. كما يدعم هذا اليوم المبادرات الإنسانية والمشروعات الدولية التي تعمل على مكافحة الجوع وتحقيق استدامة الغذاء في مختلف أنحاء العالم، عبر تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.