لمن أراد خفض السكر والوزن.. "الخضيري": قاطع المعجنات شهرًا وسترى الفرق

دعا أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، كل من أراد خفض السكر وتخفيف الوزن إلى مقاطعة المعجنات؛ مشيرًا إلى أن مَن يطبق هذه الطريقة سيرى الفرق.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "من أراد خفض السكر وتخفيف الوزن؛ لازم تقطع المعجنات كلها، أي شيء مصنوع من دقيق القمح سواء أبيض أو بر.. اقطعه".
وأضاف: "جرب شهر واحد تقاطع كل شيء مصنوع من دقيق القمح حتى البر، وسترى الفرق".
وتابع: "للضرورة ممكن استخدام القرصان فقط ويكون رهيف وخفيف، يعني ربع قرص من القرصان. والباقي أكل سلطة وخضار".
وأردف: "قلل التمر بشدة والسكريات والمعجنات والمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، مع الحركة والمشي وممارسة الرياضة الخفيفة، والابتعاد عن القلق والتوتر".