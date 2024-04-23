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لمن أراد خفض السكر والوزن.. "الخضيري": قاطع المعجنات شهرًا وسترى الفرق

قال: للضرورة يمكن استخدام القرصان ويكون خفيفًا.. و"الباقي أكل سلطة وخضار"
أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري
أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري

دعا أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، كل من أراد خفض السكر وتخفيف الوزن إلى مقاطعة المعجنات؛ مشيرًا إلى أن مَن يطبق هذه الطريقة سيرى الفرق.

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "من أراد خفض السكر وتخفيف الوزن؛ لازم تقطع المعجنات كلها، أي شيء مصنوع من دقيق القمح سواء أبيض أو بر.. اقطعه".

وأضاف: "جرب شهر واحد تقاطع كل شيء مصنوع من دقيق القمح حتى البر، وسترى الفرق".

وتابع: "للضرورة ممكن استخدام القرصان فقط ويكون رهيف وخفيف، يعني ربع قرص من القرصان. والباقي أكل سلطة وخضار".

وأردف: "قلل التمر بشدة والسكريات والمعجنات والمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، مع الحركة والمشي وممارسة الرياضة الخفيفة، والابتعاد عن القلق والتوتر".

السكر
فهد الخضيري
أستاذ أبحاث المسرطنات

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