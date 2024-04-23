لمن أراد خفض السكر والوزن.. "الخضيري": قاطع المعجنات شهرًا وسترى الفرق

دعا أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، كل من أراد خفض السكر وتخفيف الوزن إلى مقاطعة المعجنات؛ مشيرًا إلى أن مَن يطبق هذه الطريقة سيرى الفرق.