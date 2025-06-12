من عث الغبار إلى الحيوانات الأليفة.. أخطر 5 أشياء في المنزل تسبب الحساسية

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، عث الغبار هي كائنات مجهرية لا تُرى بالعين المجردة، تعيش في غبار المنزل. يُفضل الأماكن الدافئة والرطبة، مثل أغطية الأسرة والأثاث المنجد والسجاد والستائر، وتتغذى هذه الكائنات على جزيئات جلد الإنسان الميت، وتعتبر فضلاتها مسببات حساسية قوية يمكن أن تُسبب أعراضا تُشبه أعراض الزكام منها: سيلان الأنف، العطس، احتقان الأنف، السعال، حكة واحمرار في العينين، والطفح الجلدي.