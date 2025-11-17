هل تنام بسرعة أم ببطء؟ خبراء يكشفون ما يعنيه ذلك لصحتك

النوم السريع.. علامة إرهاق أم مرض؟

إن النوم خلال دقائق من وضع رأسك على الوسادة قد لا يكون سبباً للقلق دائماً، لكنه قد يدل على إرهاق شديد أو احتراق نفسي. يقول عالم الأعصاب الدكتور ديف رابن: «النوم بسرعة شديدة قد يكون علامة على الإرهاق، وعلامة على أننا نجهد أنفسنا أكثر من اللازم». بالإضافة إلى ذلك، قد يكون النوم السريع مؤشراً على حالات صحية أخرى مثل الاكتئاب، أو اضطراب «انقطاع النفس النومي» الذي يعيق وصول الأكسجين إلى الدم ويسبب نوماً متقطعاً وغير مريح، مما يؤدي إلى تعب مزمن خلال النهار.