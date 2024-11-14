إدارة وتحليل وتنبؤ.. 5 فوائد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة مرضى السكري

ولفتت الهيئة إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء تُعتبر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي في خدمة مرضى السكري مثل مضخات الإنسولين الذكية، وأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة، بالإضافة للتنبؤ بالمضاعفات الصحية عبر توقع المخاطر الصحية مثل مشاكل القلب والكلى، والمساعدة في اتخاذ إجراءات وقاية مبكرة، بجانب التثقيف والدعم الشخصي من خلال تطبيقات تفاعلية تقدم نصائح وتذكيرات يومية، ودعم الالتزام بنمط حياة صحي.