إدارة وتحليل وتنبؤ.. 5 فوائد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة مرضى السكري

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي في خدمة مرضى السكري.
وأوضحت "سدايا" أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مستويات السكر في الدم "عبر تحليل بيانات الجلوكوز المستمرة، وتقديم تنبؤات دقيقة لمستويات السكر".
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تخصيص خطط العلاج من خلال تحليل التاريخ الصحي والبيانات اليومية، واقتراح خطط علاجية متخصصة.
ولفتت الهيئة إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء تُعتبر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي في خدمة مرضى السكري مثل مضخات الإنسولين الذكية، وأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة، بالإضافة للتنبؤ بالمضاعفات الصحية عبر توقع المخاطر الصحية مثل مشاكل القلب والكلى، والمساعدة في اتخاذ إجراءات وقاية مبكرة، بجانب التثقيف والدعم الشخصي من خلال تطبيقات تفاعلية تقدم نصائح وتذكيرات يومية، ودعم الالتزام بنمط حياة صحي.