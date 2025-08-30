"لا تتساهل معه".. النمر: ارتفاع الكوليسترول يترك أثراً دائماً في الشرايين

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من مخاطر الاستهانة بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، حتى وإن كان الارتفاع طفيفاً، مؤكداً أن كل سنة إضافية يعيشها المريض مع هذا الارتفاع تسهم في إحداث تراكم دائم داخل جدار الشرايين لا يمكن عكسه لاحقاً بمجرد خفض الكوليسترول.
وأوضح النمر، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الكوليسترول المرتفع يمثل عامل خطر رئيسياً لأمراض القلب والشرايين، مشيراً إلى أن استمرار المريض في تجاهل العلاج أو ضبط مستويات الدهون في الدم يؤدي إلى تغيرات تراكمية غير قابلة للتراجع.
وشدد على أهمية التدخل المبكر بالتحكم في مستويات الكوليسترول وتجنب التساهل في التعامل معه، لافتاً إلى أن الوقاية المبكرة تمثل الركيزة الأساسية لتقليل احتمالات الإصابة بمضاعفات مزمنة كجلطات القلب أو انسداد الشرايين.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد معدلات الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بارتفاع الكوليسترول في العالم، حيث توصي الجمعيات الطبية بالمتابعة الدورية، واعتماد نمط حياة صحي يجمع بين التغذية السليمة والنشاط البدني والعلاج الدوائي عند الحاجة، لتقليل المخاطر وحماية صحة القلب على المدى الطويل.