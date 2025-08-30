"لا تتساهل معه".. النمر: ارتفاع الكوليسترول يترك أثراً دائماً في الشرايين

وأوضح النمر، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الكوليسترول المرتفع يمثل عامل خطر رئيسياً لأمراض القلب والشرايين، مشيراً إلى أن استمرار المريض في تجاهل العلاج أو ضبط مستويات الدهون في الدم يؤدي إلى تغيرات تراكمية غير قابلة للتراجع.