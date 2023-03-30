"الغذاء والدواء": لا صحة لما يُتداول بأن عجائن السمبوسة تحتوي على الزيوت المهدرجة

قالت هيئة الغذاء والدواء: إنه ‏لا صحة لما يُتداول بأن عجائن السمبوسة تحتوي على الزيوت المهدرجة، حيث منعت هيئة ‎الغذاء والدواء استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في المنتجات الغذائية بحسب اللائحة الفنية الصادرة منها.