"الغذاء والدواء": لا صحة لما يُتداول بأن عجائن السمبوسة تحتوي على الزيوت المهدرجة

قالت هيئة الغذاء والدواء: إنه لا صحة لما يُتداول بأن عجائن السمبوسة تحتوي على الزيوت المهدرجة، حيث منعت هيئة الغذاء والدواء استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في المنتجات الغذائية بحسب اللائحة الفنية الصادرة منها.
وأضافت: "الزيوت المهدرجة جزئيًا ممنوع استخدامها في المنتجات الغذائية بحسب اللائحة الفنية "الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة" رقم (SFDA.FD 2483)".
وأشارت إلى أن عجائن السمبوسة كغيرها من العجائن قد تحتوي على كميات عالية من الزيوت المشبعة، والتي تقلل من قيمتها الغذائية.
وكانت رسائل عبر "واتساب" تناقلت معلومات تشير إلى أن جميع عجائن السمبوسة تحتوي على الزيوت المهدرجة، والتي قد تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.