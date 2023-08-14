"سعود الطبية" توضح: النكاف مرض فيروسي معدٍ وهذه سبل الوقاية منه

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، بأن النُّكاف يعد مرضًا فيروسيًا معديًا يسبب انتفاخًا وأوجاعًا في الغدد النكفية الموجودة بين الأذن والفك.
وأوضح استشاري الأمراض المعدية للأطفال الدكتور عمر الزمر بأن النكاف قد يصيب العديد من أجهزة الجسم مما يساهم في ظهور أعراض متعددة والتي تشمل الحمى، الشعور بالتعب والألم، صداع وضعف الشهية، وفي بعض الأحيان لا تظهر أية أعراض لدى بعض المصابين، وعادة ما تكون فترة الحضانة من 16 إلى 18 يومًا، ولكن قد تمتد الى 25 يومًا من التعرض لحالة مصابة، وتبدأ فترة القابلية القصوى للعدوى عدة أيام قبل ظهور التهاب الغدة النكفية، كما أن فترة العزل الموصى بها هي 5 أيام بعد ظهور تورم الغدة النكفية.
وأضاف الدكتور الزمر أن النكاف بين الأطفال عامة يعتبر مرضًا خفيفًا وعادة ما يتحسن الأشخاص المصابون في غضون أسبوعين تقريبًا، وفي حالات نادرة يمكن أن يسبب النكاف مشاكل أخرى تشمل تورمًا في الخصيتين أو كلتيهما عند الذكور، التهاب المبيض عند الإناث، التهابات داخل وحول الدماغ والصمم.
ونوه الزمر بأن النكاف كان أكثر شيوعًا مما هو عليه الآن وقلة من الناس يصابون به حاليًا، لأن معظم الأطفال يحصلون على لقاح يساعد في منع العدوى يطلق عليه لقاح "MMR" ويجمع هذا اللقاح بين لقاحات النكاف وعدوى أخرى (الحصبة والحصبة الألمانية) في جرعة واحدة، ويوصي الأطباء بأن يحصل جميع الأطفال على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية كجزء من لقاحات الطفولة الأساسية.
يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.