"سعود الطبية" توضح: النكاف مرض فيروسي معدٍ وهذه سبل الوقاية منه

وأوضح استشاري الأمراض المعدية للأطفال الدكتور عمر الزمر بأن النكاف قد يصيب العديد من أجهزة الجسم مما يساهم في ظهور أعراض متعددة والتي تشمل الحمى، الشعور بالتعب والألم، صداع وضعف الشهية، وفي بعض الأحيان لا تظهر أية أعراض لدى بعض المصابين، وعادة ما تكون فترة الحضانة من 16 إلى 18 يومًا، ولكن قد تمتد الى 25 يومًا من التعرض لحالة مصابة، وتبدأ فترة القابلية القصوى للعدوى عدة أيام قبل ظهور التهاب الغدة النكفية، كما أن فترة العزل الموصى بها هي 5 أيام بعد ظهور تورم الغدة النكفية.