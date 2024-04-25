محذرًا من خطورتها..."العنقري": نسبة الإصابة بحساسية حبوب اللقاح 25٪

كشف الاستشاري الطبي المتخصص في مجال الحساسية الدكتور عبدالله العنقري عن مجموعة من المعلومات المهمة حول تأثير حبوب اللقاح على الصحة العامة، حيث أكد على خطورتها والطرق الوقائية الممكنة.
وأوضح الدكتور "العنقري" خلال لقائه في برنامج أستوديو sbc الذي يبث على قناة sbc, أن الحساسية المرتبطة بحبوب اللقاح قد تسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي والعيون، مشيرًا إلى أن الأفراد الذين يتعرضون لهذه الحبوب بشكل يومي أو يعيشون بالقرب من المناطق الزراعية هم أكثر عرضة للإصابة بها.
وأضاف "العنقري" أن الأعراض المرتبطة بهذه الحساسية قد تختلف وتشمل التهابات الأنف والعيون وأعراض التنفس، وأن نسبة الإصابة بهذه الحساسية يمكن أن تصل إلى حوالي 25%. وأشار إلى أن الأسباب المحتملة للإصابة بهذه الحساسية متنوعة، بما في ذلك عث الغبار والقطط، وأنها غالبًا ما تكون موسمية في فصول الشتاء والصيف والخريف.
وأكد على أهمية إجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن الحساسية، حيث يمكن أن تظهر خزات على الجلد أو يتم إجراء تحليل للدم للكشف عن المحسسات الرئيسية. وأوضح أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالحساسية مقارنة بالمدن، نظرًا لتعرضهم المستمر لحبوب اللقاح.
وأشار "العنقري" إلى ضرورة إتباع الوقاية اللازمة لتجنب تأثير حبوب اللقاح، مثل إغلاق النوافذ في المنزل قدر الإمكان وارتداء الكمامة في الخارج لمنع استنشاق الحبوب. كما نصح باستخدام بعض الأدوية المضادة للحساسية، مثل المضادات أو البخاخات قبل دخول موسم الحساسية، وشدد على أن اللقاحات الموسمية ليس لها علاقة بالحساسية وتستخدم لمكافحة الفيروسات بشكل مختلف.