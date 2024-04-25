محذرًا من خطورتها..."العنقري": نسبة الإصابة بحساسية حبوب اللقاح 25٪

وأوضح الدكتور "العنقري" خلال لقائه في برنامج أستوديو sbc الذي يبث على قناة sbc, أن الحساسية المرتبطة بحبوب اللقاح قد تسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي والعيون، مشيرًا إلى أن الأفراد الذين يتعرضون لهذه الحبوب بشكل يومي أو يعيشون بالقرب من المناطق الزراعية هم أكثر عرضة للإصابة بها.