بكتيريا وفطريات وأشياء أخرى.. خبراء يُحذِّرون: أغطية الوسائد "أقذر من المرحاض" في الصيف

وأضاف: "يقوم الجسم باستبدال خلايا الجلد؛ ما يؤدي إلى تساقُط خلايا الجلد. ومع فقدان الأشخاص ما معدله 500 مليون خلية جلدية يوميًّا (معظمها يخرج في الليل) يُنتج الجسم أيضًا إفرازات أخرى؛ ومن ثم يكون لديك فقدان إضافي للسوائل من خلال اللعاب/ الريق، إذا تم تجاهلها يمكن أن تنشأ مشاكل أخرى، مثل الفطريات أو عث الغبار، التي تتكاثر على خلايا الجلد الميتة، ويمكن أن تترك فضلات تسبب الحساسية والربو".