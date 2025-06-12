الدكتور النمر: جرعات زائدة من المورينجا قد ترفع إنزيمات الكبد وتضر الكلى

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من الإفراط في تناول عشبة المورينجا، مشيرًا إلى أن تناولها بجرعات تتجاوز 0.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم أو استخدامها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد وتأثيرات سلبية على وظائف الكلى.