الدكتور النمر: جرعات زائدة من المورينجا قد ترفع إنزيمات الكبد وتضر الكلى

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من الإفراط في تناول عشبة المورينجا، مشيرًا إلى أن تناولها بجرعات تتجاوز 0.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم أو استخدامها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد وتأثيرات سلبية على وظائف الكلى.
وأوضح النمر أن بعض الدراسات العلمية الحديثة أظهرت أن الجرعات الزائدة من المورينجا – خاصة عند تناولها على شكل مسحوق أو منقوع مركّز – قد تؤدي إلى اضطرابات في وظائف الكبد والكلى، خصوصًا مع الاستخدام المستمر وغياب الرقابة الطبية.
وأكد على أهمية الاعتدال في استخدام الأعشاب الطبية، وضرورة الرجوع إلى الطبيب قبل تناولها لفترات طويلة، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية بانتظام.