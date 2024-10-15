احذر.. الانفعال الصباحي قد يكون علامة مبكرة على الخرف

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، فقد وجد البحث، الذي شمل 110 مرضى في دور رعاية، أن الانفعال كان أكثر شيوعًا في الصباح بين هؤلاء المرضى، مما يربط بين اضطرابات دورة النوم والاستيقاظ وبين تدهور وظائف الدماغ.