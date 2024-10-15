احذر.. الانفعال الصباحي قد يكون علامة مبكرة على الخرف

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة عالمية وتم تسليط الضوء عليها في صحيفة "ميرور"، أن الانفعال الصباحي قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالخرف.
وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم، فقد وجد البحث، الذي شمل 110 مرضى في دور رعاية، أن الانفعال كان أكثر شيوعًا في الصباح بين هؤلاء المرضى، مما يربط بين اضطرابات دورة النوم والاستيقاظ وبين تدهور وظائف الدماغ.
وأوضح الباحثون أن التعرف على علامات مبكرة مثل الانفعال الصباحي أو النوم المتقطع يمكن أن يساهم في إبطاء تقدم الخرف وتحسين إدارة الحالة.
وأكدت الدراسات أن تبني نمط حياة صحي، مثل اتباع نظام غذائي متوسطي وممارسة النشاط البدني المنتظم، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 20%.