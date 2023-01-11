3 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة القلب.. "قد تنقذ حياتك"

كشف خبراء في صحة القلب، عن 3 تغييرات يمكن أن تنقذ حياتك، إذا تمّ تطبيقها بفعالية على نمط الحياة المتبع، بما في ذلك إجراء فحص لنوع معين من الكوليسترول.