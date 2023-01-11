3 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة القلب.. "قد تنقذ حياتك"

كشف خبراء في صحة القلب، عن 3 تغييرات يمكن أن تنقذ حياتك، إذا تمّ تطبيقها بفعالية على نمط الحياة المتبع، بما في ذلك إجراء فحص لنوع معين من الكوليسترول.
وقال خبراء من معهد فيكتور تشانغ لأبحاث القلب في أستراليا، إن الأبحاث أوضحت أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50 في المائة، لافتين إلى سهولة تطبيق كثير منها.
وأشار بحث جديد إلى أن البالغين يحتاجون إلى ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة للحفاظ على صحة قلوبهم.
وأضافت جمعية القلب الأمريكية "النوم الصحي" كأداة أساسية للحفاظ على صحة القلب، إلى جانب الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.
وقال البروفيسور جيسون كوفاسيتش، من معهد فيكتور تشانغ: "الدليل واضح جد.. عادات النوم السيئة مرتبطة بأمراض القلب".
وأوصى خبراء، وفق "سكاي نيوز عربية" باستبدال الملح العادي بالملح الغني بالبوتاسيوم، لما له من تأثير كبير في خفض ضغط الدم.
وفي دراسة أجراها معهد جورج للصحة العالمية، أظهرت انخفاضاً كبيراً في معدلات السكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة، لدى الأشخاص الذين استبدلوا ملح الطعام العادي بـ "بديل الملح" منخفض الصوديوم والبوتاسيوم.
واعتبر طبيب قلب أن هذا هو "أحد أسهل التغييرات التي يجب إجراؤها، لأنه لا يوجد اختلاف واضح في الطعم بين الأملاح".
ولطالما حذّر الخبراء من نوع سيئ من الكوليسترول يسمّى "بروتين دهني منخفض الكثافة"( LDL)، لكن يوجد نوع آخر يجب أن يكون الناس على دراية به، وأن يقوموا بفحصه، يدعى "البروتين الدهني "(Lipoprotein).
والبروتينات الشحمية أو البروتينات الدهنية هي بنيات كيماوية حيوية ذات شكل كروي، تنتج عن اندماج الدهون والبروتينات. وتقوم البروتينات الدهنية بدور رئيس في نقل الدهون ثلاثية الغليسريد والكوليسترول في بلازما الدم.
ويرتبط البروتين الدهني بشكل أكبر بالوراثة بدلاً من خيارات نمط الحياة، وهو معروف الآن بأنه سببٌ لتصلب الشرايين ومصدر رئيس لأمراض القلب.
ويمكن أن يظهر فحص الدم مستويات عالية من الكوليسترول، لذا من المهم أن يقوم به أي شخص لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب، أو أي شخص أصيب بأمراض القلب أو السكتة الدماغية في سن مبكرة.