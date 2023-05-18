استشهد بـ"رد رسمي على شائعة".. "النمر" يحذر: كل أنواع التمور ترفع السكر

وأوضحت الهيئة في الإنفوجراف التوعوي أنه لا يوجد دليل قاطع على مناسبة بعض أنواع التمور لمرضى السكري أكثر من الأخرى، فجميعها تحتوي على السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.