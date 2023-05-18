استشهد بـ"رد رسمي على شائعة".. "النمر" يحذر: كل أنواع التمور ترفع السكر

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من أن كل أنواع التمور عالية السكريات بنسب متفاوتة، ولا يوجد بينها نوع لا يرفع السكر بالدم.
واستشهد "النمر" بإنفوجراف هيئة الغذاء والدواء للرد على شائعة وجود بعض أنواع التمور تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات، وتُعتبر مناسبة لمرضى السكري.
وأوضحت الهيئة في الإنفوجراف التوعوي أنه لا يوجد دليل قاطع على مناسبة بعض أنواع التمور لمرضى السكري أكثر من الأخرى، فجميعها تحتوي على السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.
وأوصت مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، ومراجعة المختصين لتحديد الكمية المسموح بها يوميًا.