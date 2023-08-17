مهدئ في المساء ومنشط صباحًا.. خفض ضغطك بهذا المشروب الفعال

ويشير الطبيب، إلى أن تأثير مشروب العسل ليس فوريًّا، ولكن العسل يعمل على تنظيف الأوعية الدموية ورقرقة الدم؛ لذلك عند تناول هذا المشروب في المساء يكون له تأثير مهدئ، وتناوله في الصباح منشط.