الأسباب والعلاج.. 4 دلائل على نقص الحديد في جسمك وأطعمة ترفع معدلاته

وفي بعض الحالات، قد يكون نقص الحديد ناتجاً عن عوامل خارجة عن إرادتك، حيث يقول موقع NHS Inform: "هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى نقص الحديد في الجسم. في الرجال، والنساء بعد انقطاع الطمث، ويكون السبب الأكثر شيوعاً هو نزيف المعدة والأمعاء، ويمكن أن يحدث هذا بسبب قرحة في المعدة، وسرطان المعدة، وسرطان الأمعاء، أو عن طريق تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs). وفي النساء في سن الإنجاب، تعد فترات الحمل من أكثر الأسباب شيوعاً لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد حيث يحتاج الجسم إلى مزيد من الحديد للطفل أثناء الحمل".