فئران تركض على جهاز المشي.. هذا أفضل وقت للرياضة لراغبي فقدان الوزن

ونشرت الدراسة في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" العلمية؛ حيث وجد العلماء أن الجينيات المشاركة في تحطيم الدهون وإنتاج الطاقة برزت بشكل كبير لدى الفئران التي تمارس النشاط في الصباح، مما يشير إلى أن لديها تأثيرًا كبيرًا على معدل الأيض، وتحدد عملية الأيض معدل عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الإنسان، وعليه عندما يكون هذا المعدل مرتفعًا فإن الإنسان يفقد الوزن بشكل أكبر.