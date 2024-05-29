دراسة طبية عمرها 15 عامًا تكشف: الليالي الحارة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة طبية حديثة أجريت في أوروبا، عن ارتباط وثيق بين ارتفاع درجات الحرارة خلال الليل وزيادة خطر السكتة الدماغية.
وقامت الدراسة، التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، بتحليل 15 عامًا من البيانات من قسم الأمراض العصبية، وشملت أكثر من 11.000 حالة سكتة دماغية، وكشفت عن زيادة خطر السكتة الدماغية بنسبة 7% نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في الليل، وكانت الزيادة أكثر وضوحًا لدى كبار السن والنساء.
وخلال الفترة من 2006 إلى 2012، تم رصد حالتيْ سكتة دماغية إضافيتين سنويًّا في منطقة الدراسة خلال الليالي الحارة، ومع ذلك، زاد هذا العدد إلى 33 حالة إضافية سنويًّا بين عامي 2013 و2020.
وأكد البروفيسور مايكل إيرتل، رئيس وحدة السكتة الدماغية ومجموعة العمل العصبية الوعائية في مستشفى جامعة أوغسبورغ، أن هناك زيادة كبيرة في خطر السكتة الدماغية بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الليل في السنوات الأخيرة.
وتشدد الدراسة على أهمية ضرورة تعديل التخطيط العمراني والرعاية الصحية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال الليل، وأهمية تلك التعديلات في حماية الفئات السكانية الأكثر عُرضة للخطر، مع توفير ملاجئ باردة للمسنين والأشخاص الأكثر عرضة للخطر خلال الليالي الحارة.