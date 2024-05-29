دراسة طبية عمرها 15 عامًا تكشف: الليالي الحارة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وقامت الدراسة، التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، بتحليل 15 عامًا من البيانات من قسم الأمراض العصبية، وشملت أكثر من 11.000 حالة سكتة دماغية، وكشفت عن زيادة خطر السكتة الدماغية بنسبة 7% نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في الليل، وكانت الزيادة أكثر وضوحًا لدى كبار السن والنساء.