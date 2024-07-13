تحذير.. هذا "الجهاز" شائع في المطابخ ومرتبط بمخاطر صحية كبيرة

وأوضح أن "ثاني أكسيد النيتروجين الناتج عن اللهب مهيج للجهاز التنفسي، ويمكن أن يكون سامًّا، وقد يؤدي للإصابة بالربو، إضافة إلى مادة الفورمالديهايد التي تطلقها الشعلة وهي أيضًا تُهَيج الجهاز التنفسي؛ فضلًا عن نسبة قليلة من البنزين الصادر عن اللهب وهو مادة مسرطنة".