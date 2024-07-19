نفسية وجسدية.. خبراء يكشفون 7 فوائد للاستحمام بالماء البارد

التعرض للماء البارد قد يحسن بشكل جذري الصحة النفسية، حتى عندما تفشل الأدوية في ذلك، إذ أوضحت إحدى الدراسات التي أجراها "تيبتون" وزملاؤه، أن السباحة في الماء البارد ساعدت في تخفيف اكتئاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً، بعد أن كانت قد قضت 7 سنوات في مكافحة ذلك المرض.