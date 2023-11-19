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لذيذ وموجود بكل منزل.. هذا الطعام يحمي من أخطر مرضين على الصحة

لذيذ وموجود بكل منزل.. هذا الطعام يحمي من أخطر مرضين على الصحة

تَبين أن تناول حصتين صغيرتين من الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة يوميًّا، يمكن أن يقلل من الإصابة بأخطر مرضين على الصحة وهما؛ الجلطة الدماغية والنوبات القلبية.

ووفقًا للأطباء، حسب موقع "روسيا اليوم"، يخفف الزبادي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي.

كما تخفّض منتجات الألبان المخمرة أيضًا مستوى الكوليسترول، وتمنع تطور مقاومة الأنسولين.

فائدة حمض اللينوليثيك المقترن

وعمومًا تشير دراسات علمية عديدة، إلى أن منتجات الألبان المخمرة تحتوي على كمية كبيرة من حمض اللينوليثيك المقترن، الذي له تأثير مضاد على التهابات الأوعية الدموية للقلب؛ فمثلًا تتعرض الأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، لصدمات والتهابات مستمرة، والاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان المخمرة يمكن أن يمنع بالفعل حدوث مشكلات في القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

الزبادي يحمي من ارتفاع ضغط الدم

وحسب "روسيا اليوم"، يؤكد الأطباء أن هذه المنتجات ليست أدوية، ولكن الأشخاص الذين يتناولونها نادرًا ما يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وعواقبه. أما التأثير الإيجابي الآخر لهذه المنتجات؛ فهو أنها تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، على الرغم من أنها تحتوي على نسبة معينة من الدهون؛ حيث اتضح أنها قادرة على تخفيض مستوى الكولسترول الضار بنسبة 10%. ويرجع هذا إلى تأثيرها المضاد للالتهابات، الذي بدوره يؤثر في عملية أكسدة الدهون في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المنتجات على تحسين البكتيريا المعوية، التي بدورها تؤثر في مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

الزبادي للوقاية من السكري

ووفقًا للأطباء، تفيد منتجات الألبان المخمرة في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري؛ لأنها تُقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة التي تعتبر سببًا رئيسيًّا لتطور داء السكري؛ أي من خلال تقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، نقلل من خطر الإصابة بداء السكري.

الزبادي
منتجات الألبان المخمرة

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