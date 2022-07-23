يسبب الألم الشديد.. طبيبة: 3 أسباب للصداع النصفي في الصيف

وتشير الأخصائية إلى نتائج دراسة علمية أجريت عام 2021 وكانت مكرسة لتحديد التأثير الإيجابي للضوء الأخضر في حياة المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي، وتنصح بدلاً من البقاء تحت أشعة الشمس، بالتجوال في أماكن تظللها الأشجار الخضراء.