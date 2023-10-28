"اللقاح يبعد عنك أخطارَها".. 8 نصائح عند الإصابة بالإنفلونزا تقدّمها "الصحة"

أشارت وزارةُ الصحة إلى أن هذه الفترة الحالية هي الموسم المثالي للإصابة بالإنفلونزا، داعية لأخذ اللّقاح للوقاية من مضاعفاتها.
وقدّمت الوزارةُ نصائحَ عدة عند الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن "تلقّي اللقاح يباعد بينك وبين خطر الإصابة بالإنفلونزا".
وأبانت أنه "في حال أصبت قلّل مخالطة الآخرين، والبس كمامتك في الزحام، واغسل يديك بشكل دوري، وتناول المسكّن عند اللزوم، وخذ كفايتك من النوم والراحة".
وأردفت، عبر حسابها على منصة "إكس": تخلّص من المناديل بعد استخدامها، وأكثر من السوائل مثل: الماء، والحساء الدافئ، وتناول الفواكه والخضار الغنية بفيتامين سي".
وتابعت: "بعد التعافي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، بادر بأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي".