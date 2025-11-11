تحذير دولي من استخدام "الفالبروات" أثناء الحمل.. ارتباطه بتشوّهات خلقية يثير قلق الصحة العالمية

كشفت دراسة دولية حديثة عن ارتفاع عالمي في استخدام أدوية الصرع، وعلى رأسها دواء "الفالبروات"، رغم ارتباطه بعيوب خلقية خطيرة عند استخدامه أثناء الحمل، ما أثار قلق منظمة الصحة العالمية ودفعها للدعوة إلى تعزيز التوعية والرقابة على وصف هذه الأدوية.
وأجرت الدراسة جامعة "أستون" البريطانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وشملت تحليل بيانات استخدام أدوية الصرع في 73 دولة خلال الفترة من 2012 إلى 2022، وخلصت إلى أن "الفالبروات" لا يزال أكثر الأدوية استخدامًا، رغم مخاطره المعروفة، والتي تشمل الإصابة بـ"السنسنة المشقوقة" و"الحنك المشقوق" واضطرابات في النمو العصبي لدى الأجنة.
وقالت الدكتورة أدريان تشان، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "رغم أن التوسّع في الوصول إلى أدوية الصرع يُمثّل تقدّمًا إيجابيًا، إلا أن استمرار استخدام الفالبروات على نطاق واسع في بعض الدول يُعدّ أمرًا مقلقًا نظرًا لمخاطره المعروفة على الحوامل".
ووفق الدراسة المنشورة في مجلة eClinicalMedicine، فإن الدول ذات الدخل المرتفع طبّقت برامج وقائية صارمة لمنع الحمل أثناء استخدام الفالبروات، بينما لا تزال الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعتمد عليه بشكل كبير نتيجة ضعف الوصول إلى بدائل أكثر أمانًا.
ورغم إدراج "الفالبروات" ضمن قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، فإن المنظمة تُحذّر من وصفه للنساء والفتيات في سن الإنجاب، مؤكدة ضرورة مراقبة استخدامه وتوفير بدائل آمنة.
ودعت الدراسة إلى "مزيد من التنسيق والتوعية العالمية" لضمان وصف الأدوية بشكل أكثر أمانًا، مؤكدة الحاجة إلى "الوصول العادل إلى أدوية الأعصاب" و"مراقبة سلامة أقوى" لحماية النساء والأجنّة حول العالم.