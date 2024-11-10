3 أوقات مناسبة لك.. "صحي القصيم": فحصك المنتظم لسكر الدم يجنّبك المضاعفات

وعن أهم أوقات الفحص، أوضح "القصيم الصحي" أن هذه الأوقات "قبل تناول الوجبة بساعة أو ساعتين، وبعد تناول الوجبة بساعة أو ساعتين، وبعد ممارسة النشاط البدني".