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3 أوقات مناسبة لك.. "صحي القصيم": فحصك المنتظم لسكر الدم يجنّبك المضاعفات
أكّد أن المراقبة لقراءاته مهمة لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاعه وانخفاضه وتجنّبها
أكَّدَ تجمُّع القصيم الصحي، أن الفحص المنتظم لمستويات السكر في الدم يساعد على تجنب أي مضاعفات صحية ويحافظ على استقرار الصحة.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المراقبة المنتظمة لقراءات السكر في الدم مهمة لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاعه وانخفاضه وتجنبها.
وعن أهم أوقات الفحص، أوضح "القصيم الصحي" أن هذه الأوقات "قبل تناول الوجبة بساعة أو ساعتين، وبعد تناول الوجبة بساعة أو ساعتين، وبعد ممارسة النشاط البدني".