"القحطاني" يكشف عن فوائد غذائية وعلاجية لزيت السمسم.. يستخدم في تدليك الأطفال

كشف أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن زيت السمسم الثابت وهو المستعمل على نطاق واسع يتكون من جلسريدات دهنية متنوعة تحتوي على أحماض دهنية مشبعة وغير مشبعة بالهيدروجين وتوكوفيرولات (مجموعة فيتامين هـ) وشحميات فسفورية مثل فسفو أيزو نتيد وفسفاتيديل ايثانول أمين وفسفا تيديل كولين وكذلك استيرولات التي تشمل بيتا سيتوسترول وكامبسترول وستجماسترول.
وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "القحطاني" أن :"يحتوي الزيت على سيسامين وسيامولين وسيامول وأهم الأحماض الموجودة في زيت السمسم هي حمض اللينولنيك وحمض الأولنيك وحمض اللينولينيك وحمض البالمتيك وحمض الاستياريك وحمض الارشيديك.. ويعد زيت السمسم سهل الهضم".
وأضاف : "يستعمل زيت السمسم إذا أخذ منه ملء ملعقة كبيرة كملين وإن أُخذ أكثر من ذلك كان مسهلاً".
وأكمل: "يستعمل زيت السمسم كقطرة في الأذن لقتل الحشرات التي تدخل الأذن وإخراجها منها، كما يستعمل زيت السمسم تدليكًا للأطفال عند ظهور الأسنان، حيث تدلك الرقبة والفكين وكذلك الرأس".