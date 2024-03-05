"القحطاني" يكشف عن فوائد غذائية وعلاجية لزيت السمسم.. يستخدم في تدليك الأطفال

وأكمل: "يستعمل زيت السمسم كقطرة في الأذن لقتل الحشرات التي تدخل الأذن وإخراجها منها، كما يستعمل زيت السمسم تدليكًا للأطفال عند ظهور الأسنان، حيث تدلك الرقبة والفكين وكذلك الرأس".