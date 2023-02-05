تركيز الأول 100%.. "العصير والنكتار والشراب" في مقارنة لـ"الغذاء والدواء"

وأوضحت، في إنفوجراف معلوماتي، أن العصير يحتوي على عصير الفاكهة بنسبة 100% ويُعتبر خاليًا من الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة؛ فيما يحتوي نكتار الفاكهة على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 30%، ويحتوي على مكونات أخرى مثل المواد الحافظة والسكر.