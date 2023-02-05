تركيز الأول 100%.. "العصير والنكتار والشراب" في مقارنة لـ"الغذاء والدواء"

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعض الفروق الجوهرية بين "العصير والنكتار والشراب"؛ مشيرة إلى أن هذه العبارات تحدد قيمة الفاكهة الموجودة في المشروب.
وأوضحت، في إنفوجراف معلوماتي، أن العصير يحتوي على عصير الفاكهة بنسبة 100% ويُعتبر خاليًا من الماء والسكر المضاف والمواد الحافظة؛ فيما يحتوي نكتار الفاكهة على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 30%، ويحتوي على مكونات أخرى مثل المواد الحافظة والسكر.
وأضافت: "شراب الفاكهة مشروب يحتوي على نسبة أقل من عصير الفاكهة بتركيز 10%؛ فيما يحتوي على نسبة أكبر من الماء والمواد الحافظة والسكر".