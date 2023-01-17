7 طرق لجلب الطاقة الإيجابية إلى البيت.. تعرف عليها

5- طلاء جديد للبيت

إن تزيين الغرف بالطلاء يعد طريقة رائعة لجعلها تبدو نظيفة ومنعشة ومشرقة. اختر ألوانًا جميلة، واعمل بعض الرسومات، حتى لو كانت بسيطة، ويمكن أن يكون له تأثير عميق على إيجابية المكان من خلال تغطية الشوائب على الجدران وإضفاء حياة جديدة على الغرفة.