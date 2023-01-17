7 طرق لجلب الطاقة الإيجابية إلى البيت.. تعرف عليها

بعض البيوت نشعر فيها براحة نفسية وكأنها تحمل "طاقة إيجابية"، وذلك يعود لأسباب عدة تتعلق بتصميم وترتيبات المنزل وبعض اللمسات الجميلة التي تمنح الهدوء والسكينة.
ووفق تقرير نشره اليوم موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الطاقة الإيجابية تعني أن هذا البيت يرحب بك في كل زاوية من زواياه، ويوفر بيئة منعشة لأصحاب البيت وساكنيه. ليست المسألة معقدة، بل مفاتيحها بيدنا.
1- التركيز على ضوء الشمس الطبيعي
يحفز ضوء الشمس الطبيعي إنتاج فيتامين "د" الذي يرفع الحالة المزاجية ويجعل الناس يشعرون بالسعادة على الفور.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الوصول الواسع لأشعة الشمس في التخفيف من أعراض الاكتئاب، ورفع مستوى صحة المرضى أو المسنين.
وللاستفادة من القوى الإيجابية لأشعة الشمس، افتح الستائر للسماح بدخول الضوء الطبيعي إلى الغرفة.
ويمكن أن يساعد تنظيف النوافذ الزجاجية وإزالة العوائق التي تحجب الضوء أيضًا على جعل الغرفة أكثر إشراقًا وإيجابية.
2- القضاء على الفوضى
تسبب الفوضى التوتر، ولا شيء يسحق الطاقة الإيجابية تمامًا مثل الإجهاد، بالإضافة إلى كونها مزعجة للعيش معها.
ويمكن أن تكون الفوضى في كثير من الأحيان خطيرة بأماكن الرعاية المنزلية، لذا التخلص من الفوضى يوفر الشعور بالهدوء والانفتاح.
والخطوة بسيطة مثل: إزالة الفوضى في درج واحد في المطبخ أو غرفة النوم يمكن أن يكون له تأثير عميق على إيجابية الغرفة أو المساحة، ويمكن استبدال هذه الفوضى بوعاء من الزهور أو صور عائلية عزيزة.
3- دمج النباتات المنزلية أو الزهور
يوفر دمج النباتات في المنزل عشرات الفوائد، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء وتجميل المساحة وإضافة شخصية إلى المكان، فقد ثبت أيضًا أن النباتات المنزلية الحيّة والزهور تعمل على تحسين المشاعر والحالات العقلية للمرضى أو كبار السن.
ولبعث المزيد من الجمال، اختر النباتات التي تزهر مثل الزنابق أو أشجار الفاكهة، ولا يوجد شيء يضاهي زهرة جميلة تجعل المكان أكثر سعادة وإيجابية.
4- افتح النوافذ
يعرف معظم الناس أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يقلل القلق ويخفض معدلات ضغط الدم، وفتح النوافذ من شأنه أن يحيي غرفة متعفنة من خلال الهواء النقي.
ولعل سماع الأصوات الخارجية مثل زقزقة العصافير والعواصف والرعد، وضحكات الأطفال في الشارع يكون له تأثير كبير على إيجابية المكان.
5- طلاء جديد للبيت
إن تزيين الغرف بالطلاء يعد طريقة رائعة لجعلها تبدو نظيفة ومنعشة ومشرقة. اختر ألوانًا جميلة، واعمل بعض الرسومات، حتى لو كانت بسيطة، ويمكن أن يكون له تأثير عميق على إيجابية المكان من خلال تغطية الشوائب على الجدران وإضفاء حياة جديدة على الغرفة.
6- تعليق الأعمال الفنية
إن تعليق الأعمال الفنية على الجدران يبعث على الطاقة الإيجابية إلى البيت، وكذلك وضع البطاقات أو الرسومات التي يقوم بها الأطفال أو الأصدقاء أو الأحفاد في مناطق معينة مثل الثلاجة أو على جدران غرفة المعيشة وغرفة النوم، ويوفر تعليق العمل الفني الهادف تذكيرًا دائمًا بالحب والضوء والسعادة ويمكن أن يجعل الغرفة على الفور أكثر إيجابية.
7- دعوة إلى الطبيعة
إذا كانت هناك نافذة كبيرة أو شرفة في البيت، فكر بوضع صحون لتغذية الطيور التي يجذبها البيت؛ إذ ستبدأ الطيور في التردد على البيت مما يجعله أكثر إيجابية وإنسانية.