خبير: لهذه الأسباب "سمنة القلب" خطر على مناعة الإنسان

أجرى أطباء القلب الأمريكيون دراسة أظهرت أن القلب حتى في حالة الوزن الطبيعي، يمكن أن يعاني السمنة "تغلفه الدهون"، حيث إن نحو واحدٍ من كل عشرة لديهم نسبة عالية من الدهون في التامور أو (الكيس الذي يُغلّفُ القلب، ويحافظ عليه في موضعه).
ويوضح الأكاديمي الروسي يوري بيلينكوف؛ أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، مدى خطورة الدهون التي تغلف القلب.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُطلَق على الدهون التي تغلف أعضاء الجسم الداخلية مصطلح الدهون الحشوية، التي يمكن أن تُكتَشف في البطن وحول القلب.
وتكمن خطورة هذه الدهون في أنها نشطة هرمونياً وتنتج ما يُسمى أديبونيكتين (Adiponectin)، وهي هرمونات تحفز الشهية والرغبة في تناول الدهون من الطعام أو تحويل الغلوكوز إلى أنسجة دهنية.
ويشير الأكاديمي، إلى أن هذا يؤثر سلباً في منظومة المناعة، ويؤدي إلى حدوث التهابات، وتشكل مقاومة الأنسولين وبالتالي داء السكري. وبسبب جميع هذه العمليات، يحدث تليف عضلة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وتضخم عضلة القلب، وضيق التنفس.