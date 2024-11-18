خبير: لهذه الأسباب "سمنة القلب" خطر على مناعة الإنسان

أجرى أطباء القلب الأمريكيون دراسة أظهرت أن القلب حتى في حالة الوزن الطبيعي، يمكن أن يعاني السمنة "تغلفه الدهون"، حيث إن نحو واحدٍ من كل عشرة لديهم نسبة عالية من الدهون في التامور أو (الكيس الذي يُغلّفُ القلب، ويحافظ عليه في موضعه).