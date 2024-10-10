كم عمرك الآن؟ اعرف متى يجب فحص عينيك "من الميلاد إلى ما فوق الـ 65"

كشف تجمّع القصيم الصحي عن المُدد الزمنية الواجب على الأشخاص عدم تعدّيها لفحص العينين في مقابل العمر، مشيرًا إلى مواعيد متفاوتة.
وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف رقمي عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه يجب فحص العينين للأطفال من عمر 3 أعوام وأصغر، والأطفال من عمر 3 - 5 سنوات، في حين يجب الفحص للأطفال في سن المدرسة والمراهقون كل 1 - 2 سنة.
وأضاف: "خلال عمر 20 - 40 سنة يتم الفحص كل 5 - 10 سنوات، وبين عمري 40 و50 سنة كل 2 - 4 سنوات، وبين عمر 55 و64 سنة يكون الفحص كل 1 - 3 سنوات، وبعد عمر 65 سنة كل 1 - 2 سنوات".