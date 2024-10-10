كم عمرك الآن؟ اعرف متى يجب فحص عينيك "من الميلاد إلى ما فوق الـ 65"

وأضاف: "خلال عمر 20 - 40 سنة يتم الفحص كل 5 - 10 سنوات، وبين عمري 40 و50 سنة كل 2 - 4 سنوات، وبين عمر 55 و64 سنة يكون الفحص كل 1 - 3 سنوات، وبعد عمر 65 سنة كل 1 - 2 سنوات".