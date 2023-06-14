"ثورة طبية غير مسبوقة".. فحص دم بسيط يكشف 50 نوعًا من السرطان

وتُعَد هذه الدراسة هي الخطوة الأولى في اختبار طريقة جديدة لتحديد السرطان مبكرًا للسيطرة عليه، ورغم أن الاختبار لا يزال قيد الدراسة للتنفيذ، يعتقد الباحثون أنه ثورة طبية غير مسبوقة؛ لأنه أقل توغلًا من الخزعة التقليدية التي عادة ما تقتطع عينة من خلايا الجسم.