للحماية من شاشات الكمبيوتر والهاتف.. مواد غذائية شائعة تحافظ على العيون

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن الإشعاع الصادر من شاشات أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهواتف الذكية، يؤدي إلى إتلاف خلايا شبكية العين، وأن مركبات اللوتين والزياكسانثين والميزو-زياكسانثين الموجودة في هذه المنتجات، تساعد على حماية الرؤية.