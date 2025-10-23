"الغذاء والدواء"عن فحص الماموجرام: آمن وسريع .. قد يسبب ضغطًا بسيطًا للحظات فقط

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن فحص الثدي بجهاز الماموجرام يُعد من أكثر وسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدي دقة وأمانًا، مشيرة إلى أن الجهاز يعتمد على أشعة منخفضة الجرعة لفحص أنسجة الثدي والكشف عن التغيرات قبل ظهور الأعراض.
وأوضحت الهيئة في منشور توعوي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الفحص قد يسبب ضغطًا بسيطًا للحظات فقط، لكنه يمنح المرأة فرصة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى، حيث تكون العلاجات أكثر فاعلية وفرص الشفاء أعلى بإذن الله.
وبيّنت أن الأشعة المستخدمة في الفحص آمنة تمامًا ولا تسبب خطرًا صحيًا، داعية النساء إلى إجراء الفحص الدوري لما له من دور محوري في الوقاية والكشف المبكر، ضمن جهود الهيئة في رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية من الأمراض.