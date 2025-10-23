"الغذاء والدواء"عن فحص الماموجرام: آمن وسريع .. قد يسبب ضغطًا بسيطًا للحظات فقط

وبيّنت أن الأشعة المستخدمة في الفحص آمنة تمامًا ولا تسبب خطرًا صحيًا، داعية النساء إلى إجراء الفحص الدوري لما له من دور محوري في الوقاية والكشف المبكر، ضمن جهود الهيئة في رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية من الأمراض.