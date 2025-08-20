في الرقبة.. دراسة تكشف عن مؤشر جديد على خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية!

لم يقتصر التأثير على القلب فقط، بل كشفت الدراسة التي شملت 4000 مشارك أن أصحاب الرقاب الأكبر أكثر عرضة لانقطاع النفس الانسدادي النومي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني. ووفقًا للنتائج، فإن "نسبة محيط الرقبة إلى محيط الخصر الصحية تكون أقل من 0.5"، أي يجب أن يكون الخصر حوالي ضعف محيط الرقبة.