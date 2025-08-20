في الرقبة.. دراسة تكشف عن مؤشر جديد على خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية!

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بوسطن أن "محيط الرقبة" قد يكون أحد أكثر المؤشرات دقة لخطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وحتى الوفاة المبكرة.
ووفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن "كبر محيط الرقبة، الذي يتجاوز 17 بوصة للرجال و14 بوصة للنساء، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني (AFib)"، وهو اضطراب في نظم القلب يؤدي إلى خفقان، تعب، وزيادة خطر السكتة.
لم يقتصر التأثير على القلب فقط، بل كشفت الدراسة التي شملت 4000 مشارك أن أصحاب الرقاب الأكبر أكثر عرضة لانقطاع النفس الانسدادي النومي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني. ووفقًا للنتائج، فإن "نسبة محيط الرقبة إلى محيط الخصر الصحية تكون أقل من 0.5"، أي يجب أن يكون الخصر حوالي ضعف محيط الرقبة.
لماذا مقياس محيط الرقبة؟
أظهرت الدراسات أن قياس محيط الرقبة يعكس بدقة نسبة الدهون في الجزء العلوي من الجسم، وهو ما يرتبط بمقاومة الأنسولين واختلال الدهون في الدم. كما وجدت دراسة أخرى على 302 مريضًا أن "الرقاب الكبيرة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب بنسبة 2.3 مرة".