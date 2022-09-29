للوقاية من السمنة.. 5 قواعد سهلة لتناول الطعام الصحي

وبناءً على ذلك وضع بعض الأطباء وخبراء التغذية بضع نصائح لمساعدة من يود التقيد بتناول طعام صحي يجنبه العديد من الأمراض لاسيما، الزيادة في الوزن، إذ يعاني ثلاثة أرباع البالغين بأمربكا الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر من أمراض السمنة، وذلك وفقًا لإحصائيات، مراكز السيطرة على الأمراض، في العامين 2017 و2018.