20 مليون مليار.. نتائج 465 دراسة تكشف تعداد النمل في العالم

وإذا أجريت دراسات استقصائية في كل القارات، فإن بعض المناطق الرئيسية قدّمت عددًا قليلًا جدًا من البيانات أو لم تقدم أيًا منها، خصوصًا في إفريقيا الوسطى وآسيا الوسطى.